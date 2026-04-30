مصطفى مزيرق: عمال مصر هم خط الدفاع الأول في معركة البناء والتنمية

هنأ النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، عمال مصر بعيدهم السنوي في عيد العمال الذي يعد مناسبة قومية احتفاءً بدورهم العظيم ومكانتهم الراسخة في وجدان الدولة المصرية، وتقديرًا لما يقدمونه من جهد وعطاء في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وأكد مزيرق أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، مشددًا على أن ما تشهده الدولة من طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية لم يكن ليتحقق لولا إخلاص العمال وقدرتهم على العمل تحت مختلف الظروف، وهو ما يعكس معدن العامل المصري الأصيل.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة إلى ترسيخها تقوم في جوهرها على تقدير قيمة العمل والإنتاج، وهو ما انعكس في اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بدعم العمال وتحسين بيئة العمل وتوفير مظلة حماية اجتماعية تليق بحجم تضحياتهم.

وأشار إلى أن العامل المصري أثبت على مدار السنوات الماضية أنه شريك أصيل في معركة البناء، سواء في مشروعات البنية التحتية أو المدن الجديدة أو التنمية الصناعية، وهو ما يتطلب استمرار دعم الدولة له وتوفير مزيد من الضمانات التي تحقق له الاستقرار.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب الإسراع في تفعيل قانون العمل بشكل كامل، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تدفع عجلة الإنتاج نحو مزيد من التقدم.