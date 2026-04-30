تتجاوز 6 ملايين دولار.. 15 قضية تحاصر الزمالك في فيفا

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة أن الأرقام التي يتم تداولها بشأن غرامات نادي الزمالك لا تعكس القيمة الحقيقية للمستحقات، موضحًا أن الحسابات الحالية تتم دون إضافة الفوائد المستحقة.

وأوضح العمايرة، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن نادي الزمالك مُطالب في الوقت الراهن بسداد نحو 6 ملايين و100 ألف دولار، وذلك لتسوية 15 قضية قائمة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبلغ قد يرتفع حال احتساب الفوائد المرتبطة بهذه القضايا.

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على صعيد ملف القيد، بعدما وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، امس الأربعاء، عقوبة إيقاف قيد جديدة على القلعة البيضاء.

وبهذا القرار، يرتفع عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك إلى 15 قضية، وهو ما يزيد من تعقيد موقف النادي فيما يتعلق بإبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويُعد ملف إيقاف القيد أحد أبرز الأزمات التي تواجه إدارة الزمالك في الوقت الحالي، في ظل استمرار القضايا المرفوعة ضد النادي داخل أروقة الاتحاد الدولي، خاصة أن الأحكام الصادرة بشأنها نهائية ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تسويات أو حلول تتيح رفع العقوبات.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية للتحرك من أجل إنهاء هذه الأزمة، سواء من خلال سداد المستحقات أو الوصول إلى اتفاقات مع الأطراف صاحبة القضايا، تمهيدًا لرفع إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات مجددًا.