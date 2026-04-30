نفسي تبقي صاحبتي..ريهام سعيد تعبر عن إعجابها بـ عبلة سلامة

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن إعجابها بالإعلامية عبلة سلامة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، معبرة عن حبها لأسلوبها الإعلامي وتقدّر حضورها، مشيدة بالكاريزما التي تمتلكها.

وكتبت ريهام سعيد: “حد يقول لعبله هانم اني بحبها، معرفهاش شخصيا بس بحبها و بقول لها برافو”.

وتابعت: “عندنا كارثه من كميه الدخلاء و الي معاهم فلوس و بيشتغلوا بفلوسهم و هما لا يصلحوا و كل شهرتهم في ان معاهم فلوس بستضيفوا نجوم”.

وأضافت: “بس انتي لو طلعتي لواحدك خالص و من غير نجوم قلبك مغطي علي اي حاجه و كل حد . بتبقي اهم من النجم الي معاكي بكاريزمتك . ربنا يوفقك لغايه يا رب ما نتقابل و نتعرف، نفسي تبقي صاحبتي".

وكانت شوّقت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها لحلقة جديدة من برنامج «صبايا الخير».

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «انتظرونا الأسبوع القادم مع صبايا الخير بشكل جديد: إيجابية، فرحة، ضحكة وخير كتير أوي، ادعولي نبقى عند حسن ظنكم بإذن الله تعالى».

