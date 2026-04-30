أمل عصفور : ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ضرورة

أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس بمناسبة عيد العمال تمثل خطوة مهمة على طريق دعم العمال، وتعكس انحيازًا واضحًا من القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة.

وأضافت أن القرارات الخاصة بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة لمدة ٣ شهور وإعفائهم من بعض الرسوم، تمثل ترجمة حقيقية لحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الكاملة تحت مظلة الحماية الاجتماعية رغم التحديات

وأشارت إلى أن زيادة قيمة التعويضات في حالات الوفاة أو العجز نتيجة حوادث العمل تعكس تقدير الدولة لقيمة العامل المصري، وحرصها على توفير حياة كريمة له ولأسرته، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من بيئة العمل الآمنة وتدعم الاستقرار الوظيفي.

وأوضحت عصفور أن إطلاق منصة سوق العمل، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة المعنية بربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق، يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تأهيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الحديثة، مؤكدة على أهمية تكاتف جميع جهود الدولة لتقديم برامج تدريبية تؤهل لوظائف العمل الحر.

وشددت على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التوازن في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية ورفع كفاءة العمالة المصرية محليًا ودوليًا.

وأكدت على أن هذه التوجيهات تمثل امتدادًا لنهج الدولة في دعم العمال باعتبارهم حجر الأساس في عملية البناء والتنمية، مشددة على أهمية تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، لتعزيز مكانة العامل المصري ودعم دوره في تحقيق التنمية الشاملة

وأوضحت عصفور أن مجلس النواب سيضطلع بدوره الرقابي في متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع، والتأكد من تفعيلها من الحكومة بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منها، بما يسهم في تحسين أوضاع العمال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية