حزب "المصريين" ينظم ندوة "مؤثرين إيجابيين" لتعزيز الوعي والقيم الأخلاقية

ينظم حزب "المصريين"، يوم السبت المقبل الموافق 2 مايو، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان "مؤثرين إيجابيين"، تحت رعاية النائب حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية، وسط توقعات بحضور لافت من الشخصيات العامة والأكاديمية، إلى جانب عدد من الشباب والمهتمين بقضايا التوعية والتنمية المجتمعية.

وتأتي الندوة في إطار توجه حزب "المصريين" نحو تعزيز دوره المجتمعي والثقافي، عبر طرح قضايا تمس بناء الإنسان المصري، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية باعتبارها أساسًا لأي نهضة حقيقية.

ومن المقرر أن تشهد الندوة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنان القدير شوقي المغازي، والمستشار مايكل نصيف، والدكتورة منال إمام، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وأستاذ فلسفة التربية بجامعة عين شمس، والدكتورة عواطف النبوي، أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية بكلية التربية بنات جامعة الأزهر.

وتدير فعاليات الندوة المهندسة مروة الطحاوي، مساعد رئيس الحزب وأمين عام المرأة، فيما يقدم اللقاء الكاتب الروائي محمد الشفيفي، الذي يتولى إدارة حوار مفتوح مع الضيوف حول أبرز التحديات المرتبطة ببناء الوعي في المجتمع.

ومن المنتظر أن تتناول الندوة عدة محاور رئيسية، أبرزها أهمية نشر الوعي المجتمعي، ودور التعليم والثقافة في تشكيل الشخصية، فضلًا عن ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، كما ستركز المناقشات على الدور المتنامي للمؤثرين في تشكيل اتجاهات الرأي العام، وضرورة توجيه هذا التأثير نحو مسارات إيجابية تخدم المجتمع.

ويؤكد الحزب أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تستهدف دعم بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.