لورا ديرن تنضم للموسم الرابع من The White Lotus بعد انسحاب هيلينا كارتر

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل The White Lotus عن انضمام النجمة الأمريكية لورا ديرن رسميًا إلى طاقم الموسم الرابع، وذلك عقب انسحاب الممثلة البريطانية هيلينا بونهام كارتر من العمل بسبب خلافات فنية ظهرت خلال مراحل التنفيذ.

وجاء هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من مغادرة بونهام كارتر، حيث أوضحت الشركة المنتجة أن الدور الذي كان مخصصًا لها لم يتوافق مع الرؤية الإخراجية النهائية أثناء التصوير، ما دفع صناع العمل إلى إعادة تقييم الشخصية والبحث عن بديل مناسب يتماشى مع التوجه الجديد للموسم.

ويمثل انضمام ديرن عودة للتعاون بينها وبين مبتكر المسلسل مايك وايت، إذ سبق أن عملا سويًا في أعمال ناجحة من بينها مسلسل Enlightened، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن الأداء الذي ستقدمه في الموسم الجديد، خاصة في ظل خبرتها الطويلة وحضورها القوي على الشاشة.

ويجري حاليًا تصوير الموسم الرابع في أجواء مميزة بجنوب فرنسا، مستلهمًا أجواء مهرجان كان السينمائي، حيث تدور الأحداث في عالم صناعة السينما، بما يتضمنه من صفقات فنية، كواليس إنتاج، وحفلات مترفة، استمرارًا لنهج المسلسل الذي يسلط الضوء على حياة الأثرياء في وجهات سياحية فاخرة.

ومن المتوقع أن يحمل الموسم الجديد طابعًا مختلفًا من حيث السرد والمواقع، مع الحفاظ على الأسلوب الساخر والنقدي الذي ميّز العمل منذ انطلاقه، ما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المرتقبة في الفترة المقبلة.