القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في "أسبوع مصر الحضاري" لتعزيز التنمية المستدامة

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس في "فعاليات أسبوع مصر الحضاري Egypt Urban Week"، والتي تُعد من أهم الفعاليات المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية، وعلى رأسها الجهات المرتبطة بـ UN-Habitat.

تناولت الفعاليات عددًا من المحاور الهامة منها المدن الشاملة، الاستدامة، إتاحة البيئة العمرانية لجميع الفئات، وتوفير سكن ملائم ومتاح لجميع الفئات خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية تصميم المدن وفق معايير كود البناء المصري الموحد، الذي يأتي وفق مواصفات قياسية محددة دوليًا، بما يضمن توفير مدن مستدامة، ويحقق الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة داخل هذه المدن.

أوضحت أن المجلس أطلق مبادرة "مدن مستدامة للجميع"، بهدف رصد الإتاحة المتوفرة في الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، وتقييم مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وتحديد الإتاحة الغير متوفرة، مع رفع تقرير للجهات المعنية بذلك، للعمل على توفيرها، وتحسين مستوى الإتاحة المطبقة داخل من أجل زيادة جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز عمليات الدمج والتمكين في المجتمع وداخل تلك المؤسسات.