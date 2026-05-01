تصاعد درامي في الحلقة 66 من مسلسل "ليل".. يارا تقترب من الحقيقة ونجم يواجه الفوضى

شهدت الحلقة 66 من مسلسل "ليل"، النسخة العربية من العمل التركي الشهير ابنة السفير، تصعيداً لافتاً في الأحداث، حيث بلغت المواجهات ذروتها ودخلت الشخصيات في مسارات أكثر تعقيداً وخطورة، خاصة مع اندفاع الدكتورة يارا نحو كشف لغز اختفاء جثة شقيقها نورس بأي وسيلة ممكنة.

في تطور صادم، لجأت يارا إلى استغلال خبرتها الطبية لتنفيذ خطة محكمة، إذ قامت بتخدير كل من ورد ورنا عبر دس مواد مخدرة داخل ثمار البرتقال، قبل أن تربطهما بمحاليل طبية تمهيداً لحقن ورد بما يُعرف بـ"سيروم الحقيقة"، في محاولة أخيرة لانتزاع اعتراف يكشف مكان الجثة. هذا التحول جعل يارا تبدو وكأنها تسير في طريق مظلم بلا عودة، مدفوعة بهوس الانتقام والوصول للحقيقة.

لكن الخطة لم تسر كما أرادت؛ إذ استعادت رنا وعيها بشكل مفاجئ، لتبادر فوراً بالاتصال بالإسعاف والإبلاغ عن حالة تسمم داخل المنزل، ما أربك يارا وأفقدها السيطرة على الموقف. وتزامن هذا مع وصول نجم، الذي كان قد أنهى للتو مشادة حادة مع باسم أمام المنزل، ليجد نفسه فجأة في قلب مشهد غامض ومثير للشكوك.

في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة، سعت يارا لإقناع نجم بعدم نقل ورد إلى المستشفى، مبررة حالتها بأنها مجرد انهيار نفسي نتيجة صدمة مرتبطة بحمل جنى. إلا أن الشكوك بقيت تحيط بالموقف، خاصة مع التوتر المتصاعد بين الشخصيات.

على جانب آخر من الأحداث، لجأت جنى إلى أحد الشيوخ في محاولة يائسة للتأثير على مشاعر نجم وإبعاده عن ورد، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقات وتشابك المصالح بين الأطراف.

كما شهدت الحلقة مواجهة حادة بين باسم ويارا، حيث حذرها الأول من الاقتراب من ورد، مؤكداً أنها تمثل "خطاً أحمر"، بينما دافعت يارا عن تصرفاتها باعتبارها وسيلة ضرورية للوصول إلى جثة نورس، وهو الهدف الذي يجمعهما ضمن خطة خفية رغم اختلاف أساليبهما.

يُذكر أن مسلسل "ليل" يُعرض يومياً عبر شاشة MBC1 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، كما يتوفر عبر منصة شاهد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود نصر وكارمن بصيبص وصباح الجزائري، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة في الدراما العربية.