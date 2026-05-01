الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بخطوات سهلة ومذاق يشبه المطاعم

بيكاتا دجاج
بيكاتا دجاج
ريهام قدري

تعد بيكاتا الدجاج واحدة من الأطباق العالمية التي حازت على شعبية واسعة بفضل مذاقها الغني وصوصها الليموني المميز. 

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، ما يجعلها خيارا مثاليا لوجبة سريعة وأنيقة في الوقت نفسه.

المكونات

صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح رفيعة

ملح وفلفل أسود

دقيق

زبدة

زيت

ثوم مفروم

مرقة دجاج

عصير ليمون

بشر ليمون اختياري

كبر اختياري

بقدونس مفروم


طريقة التحضير
تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل جيدا، ثم تغمس في الدقيق مع التخلص من الكمية الزائدة.
يسخن الزيت مع الزبدة في مقلاة على النار، وتشوح شرائح الدجاج حتى تكتسب لونا ذهبيا من الجانبين، ثم ترفع جانبا.
في نفس المقلاة، يضاف الثوم ويقلب لثوان قليلة، ثم تضاف مرقة الدجاج وعصير الليمون وبشر الليمون، ويترك الخليط حتى يغلي ويتماسك قليلا.
تعاد شرائح الدجاج إلى المقلاة، ويضاف الكبر حسب الرغبة، ثم تترك المكونات لتتجانس معا.
في النهاية، تضاف قطعة صغيرة من الزبدة ويرش البقدونس المفروم قبل التقديم.

طريقة التقديم
تقدم بيكاتا الدجاج ساخنة إلى جانب المكرونة أو الارز الابيض او البطاطس المهروسة، حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة
يفضل تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة لضمان سرعة النضج.
عدم الاكثار من الدقيق للحفاظ على قوام الصوص الخفيف.
استخدام عصير ليمون طازج للحصول على نكهة مميزة.

