الوفد الفلسطيني يرفض صورة مشتركة مع الوفد الإسرائيلي ويحرج إنفانتينو في الكونجرس
بسبب إطلاق النار ببولاق الدكرور وترويع المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة
طهران: من غير الواقعي توقع نتائج سريعة من المحادثات مع واشنطن
ماذا كان يفعل النبي في فجر الجمعة؟ 3 سنن مهجورة لا تفوتك
شوبير أم الشناوي .. من حارس مرمى الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة؟
جريمة بعد حفل زفاف.. محاكمة 26 متهما بالاشتراك في قتل أبناء عمومتهم الأحد
إنذار الطاعة.. مشروع قانون جديد يعيد ضبط النفقة ويواجه التعسف الأسري
شائعات وفاة فيروز تثير القلق.. والعائلة تتحرك قانونيا
ترامب: طهران لن تحصل على مقابل في أي اتفاق محتمل بشأن اليورانيوم
شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية
تصعيد أمريكي إيراني يرفع كلفة الحرب إلى 50 مليار دولار وسط توتر إقليمي متسارع
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقترب من الحسم.. مشروع شامل يضبط الطلاق والنفقة والحضانة
رياضة

رغم طلب إنفانتينو.. رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي

رباب الهواري

شهد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الذي أُقيم في كندا، واقعة لافتة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.

رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مصافحة نظيره من الاتحاد الإسرائيلي، رغم دعوة صريحة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإتمام هذه الخطوة أمام الحضور.

خلال فعاليات المؤتمر، حاول إنفانتينو توجيه رسالة رمزية تعكس دور كرة القدم في تعزيز السلام والتقارب بين الشعوب، حيث دعا الطرفين إلى المصافحة كإشارة للوحدة. إلا أن رئيس الاتحاد الفلسطيني رفض الاستجابة لهذه الدعوة، واختار مغادرة المنصة بشكل مفاجئ، ما أضفى توترًا واضحًا على أجواء الحدث.

أثارت الواقعة ردود فعل متباينة، سواء داخل قاعة المؤتمر أو على مستوى المتابعين حول العالم. فبينما رأى البعض أن هذا الموقف يعبر عن تمسك بموقف سياسي ثابت في ظل الظروف الراهنة، اعتبر آخرون أن المناسبة كانت فرصة لتغليب الروح الرياضية وتقديم رسالة إيجابية بعيدة عن الخلافات السياسية.

يأتي هذا الحدث في ظل توترات مستمرة بين الطرفين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأجواء داخل المؤتمر. ورغم محاولات مسؤولي الفيفا التأكيد على حيادية الرياضة، إلا أن الواقع السياسي فرض حضوره بقوة، ليؤثر على واحدة من اللحظات التي كان يُفترض أن تحمل طابعًا وحدويًا.

في ختام كلمته، شدد إنفانتينو على أهمية دور كرة القدم كوسيلة لبناء الجسور بين الشعوب، مؤكدًا أن الفيفا يسعى باستمرار إلى نشر قيم التسامح والتفاهم. 

ورغم عدم صدور تعليق رسمي مفصل من الاتحاد الدولي حول الواقعة، فإن الرسالة العامة ظلت واضحة: الرياضة يمكن أن تكون منصة للحوار، حتى في أكثر الأوقات حساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

ترشيحاتنا

أبرد مكان فى الكون

ثلج يفوق الخيال.. كيف كشف العلماء أبرد مكان معروف في الكون؟

أفريقيا

قارة تنقسم .. كيف تعيد أفريقيا رسم خريطة الأرض؟

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

بالصور

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد