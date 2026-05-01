فستان هدى الإتربي يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

احتفلت الفنانة هدى الإتربي بعيد ميلادها السابع والثلاثين، الذي يوافق 29 أبريل، وسط تفاعل كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وشاركت هدى الإتربي متابعيها جلسة تصوير جديدة بهذه المناسبة، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستانا باللون الوردي الفاتح، مع تسريحة شعر بسيطة، وظهرت محاطة بباقات من الورود وتورتة عيد الميلاد في أجواء احتفالية مميزة.



ووجهت الفنانة رسالة شكر لجمهورها عبر تعليقها على الصور، حيث أعربت عن امتنانها لكل من ساهم في جعل يومها مميزا، مؤكدة أن الحب والطاقة الإيجابية التي تلقتها كان لهما أثر كبير في إسعادها.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي كان مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، والذي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم سيد جلال وآيتن عامر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وجوري بكر.