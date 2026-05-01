محمد فراج ضيف شرف في إذما.. تفاصيل العمل المنتظر في موسم عيد الأضحى 2026

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «إذما» عن الإعلان الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي داخل مصر خلال موسم عيد الأضحى 2026، على أن يبدأ عرضه في باقي الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو، ضمن سباق سينمائي قوي يشهد منافسة بين عدد من الأعمال المرتقبة.

وأبرز التريلر الرسمي مفاجأة لجمهور الفيلم، حيث ظهر محمد فراج كضيف شرف، مقدمًا ظهورًا خاصًا ضمن أحداث العمل، ما أثار حالة من الترقب حول طبيعة دوره وتأثيره في مسار القصة.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، ومن إنتاج هاني أسامة، ويُعد واحدًا من أبرز الأفلام المنتظرة هذا الموسم، خاصة أنه يمزج بين الغموض والدراما الإنسانية في إطار سينمائي مشوّق يجذب الجمهور.

وتدور أحداث «إذما» حول شخصية «عيسى الشواف»، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، تنقلب حياته بشكل مفاجئ بعد تلقيه رسالة غامضة من نفسه قبل 18 عامًا. تقوده هذه الرسالة إلى تذكّر لعبة كنز كان قد نسيها تمامًا، لتبدأ رحلة مليئة بالأسرار واستعادة الذكريات. وخلال هذه الرحلة، تتقاطع حياته مجددًا مع صديقة طفولته «سيرا»، لينطلقا معًا في مغامرة تحمل العديد من المفاجآت والتطورات غير المتوقعة، ما يضيف طابعًا إنسانيًا عميقًا إلى الأحداث.

ومن المتوقع أن يحظى الفيلم باهتمام واسع عند طرحه، نظرًا لفكرته المختلفة وطابعه الغامض الذي يجمع بين التشويق والدراما في آن واحد.