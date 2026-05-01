عروض فلكلورية تعكس روح البادية في ختام ملتقى سيناء الثاني بالعريش

اختتمت بقصر ثقافة العريش فعاليات ملتقى "سيناء الثاني لفنون البادية"، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

شهد ختام الملتقى الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمشرف على تنفيذ الملتقى، أحمد يسري رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، د. إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، وأشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

وبدأت فعاليات حفل الختام مع فرقة العريش للفنون الشعبية، التي قدمت عروضا مستوحاة من الفلكلور السيناوي منها "المسحانة"، و"البدع والرزع"، بمشاركة الفنان غريب مؤمن.

وأشار سامح الكاشف، مدرب الفرقة، إلى أن الملتقى يعد حدثا مهما بمدينة العريش باعتبارها المدينة المستضيفة للمهرجان للعام الثاني على التوالي، موضحا أن الفرقة تأسست عام 1975، وتقدم رقصات متنوعة منها الدحية، الدبكة، قيموا الأفراح، الفرح العرايشي، ورجال سيناء وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية.

وتواصلت الفعاليات مع عروض فرقة عرب الفيوم البدوية بقيادة عادل ربيع، التي قدمت الفن البدوي الأصيل من خلال غناء الأغاني الفلكلورية المصحوبة بالعزف على الآلات الموسيقية مثل "المجرودة"، "الطبلة"، و"الدفوف"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأوضح "ربيع" أن الفرقة تأسست عام 1986، وتقدم التيمة الشعبية البدوية، وشاركت في عدد من الفعاليات، منها احتفالات شهر رمضان، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب المشاركة في المناسبات والأعياد القومية بالمحافظة، معربا عن امتنانه للمشاركة في الملتقى، الذي يعد فرصة مهمة لالتقاء فرق الفنون البدوية من عدة محافظات.

جاء الملتقى ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى تحرير سيناء، وضم معرضا للحرف التراثية والبيئية، وتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية، منها مشغولات الجلد الطبيعي، أعمال الصدف، الرسم على الأطباق، الأركت، النسيج، الخوص، الخيامية، الحلي والإكسسوارات، بالإضافة إلى الأزياء التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية المميزة لأبناء سيناء.