أحلى من المطاعم... طريقة عمل تاكو السمك في البيت

تاكو السمك من الأكلات اللذيذة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف نهلة الشناوي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تاكو السمك بمذاق لذيذ شهي.

مقادير تاكو السمك



● 500 جرام سمك فيليه قطع صغيرة

● عصير ليمون

● شبت مفروم

● كرفس مفروم

● بصلة مفرومة

● 2 فص ثوم مهروس

● 1 ملعقة كبيرة بهارات كيجن

● 1 ملعقة صغيرة كمون

● 1 ملعقة صغيرة بهارات سمك

● نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

● ملح حسب الرغبة

● 1 ملعقة مايونيز

● 1 ملعقة كاتشب

● 1 ملعقة مستردة

للتقديم:

● عيش تورتيلا صغير

● زبدة



طريقة تحضير تاكو السمك



في وعاء يشوح البصل مع الزبدة ثم يضاف الثوم المفروم والكرفس والشبت المفروم

يضاف السمك الفيليه ثم جميع البهارات

يضاف الليمون والكاتشب والمايونيز والمستردة

يحشى الخليط في عيش التورتيلا ويدهن بالزبدة ويدخل فرن حتى تمام النضج

ويقدم