لن تتوقع .. سعر فستان يسرا في أحدث ظهور يثير الجدل

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة يسرا خلال حضورها العرض الخاص للفيلم العالمي The Devil Wears Prada 2.

سعر إطلالة يسرا



خطفت يسرا الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

حمل فستان يسرا في العرض الخاص للفيلم العالمي The Devil Wears Prada 2 توقيع دار الأزياء CH Carolina Herrera فيما بلغ سعره 1700 دولار أمريكي أي ما يقرب من 90 ألف جنيه مصري.

انتعلت يسرا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات الت منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت يسرا بخصلات شعرها الأشفر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.