ندوة حوارية لـ تيلدا سوينتون في مهرجان كان السينمائي

يلتقي جمهور مهرجان كان السينمائي الدولي مع النجمة تيلدا سوينتون يوم الخميس 21 مايو، ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية مع عدد من أبرز الأسماء في السينما المعاصرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل بين صُنّاع الأفلام والجمهور.



تُعد تيلدا سوينتون واحدة من أكثر الممثلات أصالة وتأثيرًا في جيلها، حيث اشتهرت بقدرتها الاستثنائية على التنقل بسلاسة بين سينما الفن والتجريب والإنتاجات الهوليوودية الكبرى.



حصلت على شهرة دولية واسعة عام 1992 من خلال فيلم "أورلاندو" للمخرجة سالي بوتر. كما ارتبط اسمها طويلًا بالمخرج الراحل ديريك جارمان، حيث شاركت في جميع أفلامه منذ عام 1985 وحتى وفاته عام 1994، ونالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 1991 عن فيلم "إدوارد الثاني".



وتعاونت سوينتون مع عدد من أبرز المخرجين العالميين، من بينهم ويس أندرسون، جوانا هوج، جيم جارموش، وبونغ جون-هو، مؤكدة مكانتها كواحدة من أهم نجمات السينما المعاصرة.



وفي عام 2008، حصدت جائزتي الأوسكار والبافتا لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "مايكل كلايتون".



وخلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي عام 2004، أثبتت أيضًا حضورها المميز كعضو لجنة تحكيم، حيث عُرفت بجديتها وكرمها في التعامل مع الأعمال السينمائية.

