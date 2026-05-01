ختام ناجح لتدريب التعامل الرشيد مع أموالي بجامعة الوادي الجديد

اختتمت جامعة الوادي الجديد برنامجها التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي" بعد عدة أيام من الأنشطة التفاعلية التي استهدفت تنمية الوعي المالي لدى الطلاب، وذلك بقاعة المناقشات العلمية بكلية الآداب، حيث نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع تكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة تحت قيادة د. رشا مكرم الله، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، تدريبا بعنوان: التعامل الرشيد مع أموالي والذي استمر لمدة (5) أيام بدءًا من يوم الأحد 26 أبريل 2026 واختتم يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026.

وعرض الطلاب خلال الجلسة الختامية تجاربهم مع محتوى البرنامج، حيث تناولوا كيفية تنظيم مصروفاتهم الشخصية، ووضع خطط ادخار مناسبة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية، بما يعكس استفادتهم العملية من التدريب.

واعتمد البرنامج على أسلوب التعلم بالممارسة، من خلال ورش عمل وتدريبات تطبيقية ركزت على بناء مهارات اتخاذ القرار المالي السليم.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي - رئيس الجامعة وبتوجيهات كل من الأستاذ الدكتور رجب كامل محمد- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي رحاب كلية الآداب تحت ريادة الأستاذ الدكتور/ محمد عبد السلام عباس- عميد الكلية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور/ جمال حسن كامل- منسق الانشطة الطلابية بالجامعة.