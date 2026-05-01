إمام المسجد النبوي: تقوى الله سر الفوز.. وقصص الأنبياء تغرس اليقين بالقلوب
وزير خارجية فرنسا يدعو لبدء المفاوضات فورا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز
18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري
آخر 20 مليون دولار.. تسوّية كامل مستحقات دانة غاز المتأخرة في مصر
ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل
وزيرة البيئة: سرعة إنجاز مجمع العاشر لمعالجة المخلفات بمشاركة القطاع الخاص
في عيد العمال.. دعم رئاسي وحكومي يعزز مكانة العامل المصري ويدعم النمو الاقتصادي
وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026
عايزين مشاهدات وفلوس .. ضبط شخصين ألقيا كيس مياه على مسن بالغربية
محافظ المنوفية يتابع منظومة توريد محصول القمح ويؤكد: توريد 24 ألف طن منذ بدء الموسم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ الغربية يكثف الرقابة على منظومة الخبز المدعم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية ، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز البلدي المدعم، خاصة المخابز التي تتوقف عن العمل أو تغلق دون إذن مسبق، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية موسعة استهدفت قرى دماط وسملا وكوم علي بمركز قطور، إلى جانب عدد من المخابز بمراكز المحلة الكبرى وطنطا وقطور وبندر المحلة الكبرى، لضمان انتظام العمل والحفاظ على حقوق المواطنين.

ففي قرى دماط وسملا وكوم علي بمركز قطور، أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، حيث تم رصد مخالفة نقص وزن قدرها 9 جرامات بأحد مخابز قرية دماط، مع ضبط 3 مخابز مغلقة بالقرية ذاتها، كما تم تحرير محضر نقص وزن قدره 9 جرامات بأحد مخابز قرية سملا وضبط مخبزين مغلقين، وفي قرية كوم علي تم رصد مخالفة نقص وزن قدرها 8 جرامات وضبط مخبز آخر مغلق.

كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 3 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المخالفات بالقرى المستهدفة بمركز قطور إلى 12 مخالفة متنوعة،وفي مركز المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرًا شملت محضر تصرف في عدد 17 شيكارة دقيق، و5 محاضر توقف عن الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود موازين صالحة، ومحضرين لعدم النظافة، ومحضرين لعدم وجود لوحة تشغيل.

وفي مركز طنطا، تم تحرير 9 محاضر تضمنت 5 مخالفات نقص وزن، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،كما شهد مركز قطور حملات إضافية أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة شملت 4 مخالفات نقص وزن، ومحضر توقف، ومحضر عدم وجود لوحة تشغيل، ومحضر عدم إعطاء بون صرف،أما بندر المحلة الكبرى، فقد أسفرت الحملات به عن ضبط 20 مخبزًا متوقفًا عن العمل.

وبذلك يبلغ إجمالي المخالفات والمحاضر المحررة 61 محضرًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز، بهدف متابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، حفاظًا على حقوق أهالينا.،

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد