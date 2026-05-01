استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ الغربية يكثف الرقابة على منظومة الخبز المدعم

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية ، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز البلدي المدعم، خاصة المخابز التي تتوقف عن العمل أو تغلق دون إذن مسبق، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية موسعة استهدفت قرى دماط وسملا وكوم علي بمركز قطور، إلى جانب عدد من المخابز بمراكز المحلة الكبرى وطنطا وقطور وبندر المحلة الكبرى، لضمان انتظام العمل والحفاظ على حقوق المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

ففي قرى دماط وسملا وكوم علي بمركز قطور، أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، حيث تم رصد مخالفة نقص وزن قدرها 9 جرامات بأحد مخابز قرية دماط، مع ضبط 3 مخابز مغلقة بالقرية ذاتها، كما تم تحرير محضر نقص وزن قدره 9 جرامات بأحد مخابز قرية سملا وضبط مخبزين مغلقين، وفي قرية كوم علي تم رصد مخالفة نقص وزن قدرها 8 جرامات وضبط مخبز آخر مغلق.

تحرك تنفيذي

كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 3 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المخالفات بالقرى المستهدفة بمركز قطور إلى 12 مخالفة متنوعة،وفي مركز المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرًا شملت محضر تصرف في عدد 17 شيكارة دقيق، و5 محاضر توقف عن الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود موازين صالحة، ومحضرين لعدم النظافة، ومحضرين لعدم وجود لوحة تشغيل.

حملات رقابية

وفي مركز طنطا، تم تحرير 9 محاضر تضمنت 5 مخالفات نقص وزن، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،كما شهد مركز قطور حملات إضافية أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة شملت 4 مخالفات نقص وزن، ومحضر توقف، ومحضر عدم وجود لوحة تشغيل، ومحضر عدم إعطاء بون صرف،أما بندر المحلة الكبرى، فقد أسفرت الحملات به عن ضبط 20 مخبزًا متوقفًا عن العمل.

تحرير محاضر المخالفين

وبذلك يبلغ إجمالي المخالفات والمحاضر المحررة 61 محضرًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز، بهدف متابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، حفاظًا على حقوق أهالينا.،