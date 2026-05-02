الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟
حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح
أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير
عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ97 مليون جنيه في الفيوم وقنا | صور
مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة
ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر
هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا
بعد حرب إيران.. ربع الأمريكيين يغرقون في ضائقة مالية
مسؤول إيراني: الحرب مع الولايات المتحدة محتملة بعد رفض ترامب الاقتراح
نائب رئيس الوزراء يستعرض مع وزير النقل موقف مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د.هبة عيد تكتب: اخطب لبنتك ولا تُخطب لابنك.. عندما يكون الاختيار مسؤولية لا مظهراً

د. هبة عيد
د. هبة عيد

في مجتمعاتنا لا يزال الزواج يُعامل كصورة اجتماعية أكثر منه حياة كاملة تتشكل كل يوم ينخدع البعض في الغطاء الظاهري في الاسم والمكانة والمال وكأنها الضمان الحقيقي للاستقرار بينما الحقيقة التي تتكشف بهدوء أن البيوت لا تُبنى بهذه المعايير وحدها بل قد تنهار رغم اكتمالها من الخارج لأن ما يُرى لا يشبه دائماً ما يُعاش.

فكرة اخطب لبنتك ولا تُخطب لابنك ليست دعوة للانحياز بقدر ما هي تذكير بثقل المسؤولية حين تختار لابنتك أنت تبحث عمّن يحتويها لا عمّن يلفت الأنظار تدقق في طباعه في صبره في طريقته وقت الخلاف قبل الهدوء تسأل عن بيئته التي خرج منها لأن الإنسان ابن تفاصيل بيته قبل أن يكون مجرد اسم أو وظيفة.

المشكلة ليست في المال ولا في المكانة لكن في تحويلهما إلى معيار وحيد وكأن الأخلاق تُقاس بما يملك الإنسان لا بما يقدمه في لحظات الاختبار وكأن التدين يُختصر في مظهر خارجي بينما جوهره الحقيقي يظهر في الرحمة والعدل والقدرة على الاحتواء كم من صور بدت مثالية أمام الناس لكنها أخفت وراءها وجهاً لا يعرف احتراماً ولا مسؤولية.

وهنا يظهر نوع أكثر تعقيداً عائلات تتخذ من هذا البريق ستاراً متقناً يتحدثون كثيراً عن الأصل وعن السلطة وعن مستوى لا يليق به إلا من يشبههم يحيطون أنفسهم بهالة من التفوق وكأنهم في مرتبة أعلى من الآخرين لكن من يقترب يرى أن هذا الصوت المرتفع يخفي شيئاً آخر محاولة دائمة لإثبات قيمة غير مستقرة وشعوراً داخلياً بالنقص يتم تغطيته بالمبالغة في التعالي.

في مثل هذه البيئات لا تُعامل الفتاة كشريكة حياة بل كجزء من صورة يريدون الحفاظ عليها أو كاختبار دائم لإثبات أنها تستحق الانتماء إليهم ومع الوقت لا يظهر هذا في البداية بل يتسلل تدريجياً في نبرة الحديث في التقليل غير المباشر في شعور دائم بأنها مطالبة بأن تكون أقل حتى يستمر توازنهم الداخلي.

القيمة الحقيقية لا تحتاج إلى إعلان ولا إلى تكرار مستمر من يعرف نفسه لا ينشغل بإقناع الآخرين بها ومن يمتلك مكانته الحقيقية يمنح من حوله أماناً لا شعوراً بالنقص ومن يحمل أخلاقاً صادقة لا يفرضها بالكلام بل تظهر في أبسط المواقف
لذلك لا تنخدع بالبدايات اللامعة ولا بالكلمات الكبيرة ولا بالصورة التي يتم ترتيبها بعناية اقترب بهدوء راقب التفاصيل الصغيرة فهي وحدها التي تكشف حقيقة الإنسان فالزواج ليس لحظة إعجاب عابرة بل حياة كاملة تحتاج إلى إنسان حقيقي لا إلى قناع.

وفي النهاية أنت لا تختار شخصاً لابنتك بل تختار لها حياة كاملة فاختر بعين ترى ما خلف المظاهر وقلب يعرف أن الاستقرار لا يُشترى بالمكانة ولا يُفرض بالكلمات بل يُبنى على احترام صادق وأخلاق لا تتغير مهما تغيرت الظروف.

الزواج صورة اجتماعية حياة كاملة المعايير المسؤولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

انتعاش سياحي ملحوظ مع ارتفاع نسب الإشغال بفنادق الغردقة.. أهم الأسباب الداعمة

صورة أرشيفية

معرض صنع في دمياط.. شعبة الأثاث: تطور التصميمات بما يواكب أذواق الشباب

صورة أرشيفية

الصين تدعو لفتح مضيق هرمز.. وترقب للقاء ترامب وشي جين بينغ

بالصور

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد