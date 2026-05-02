بيفرضوا إتاوات على الأهالى.. القبض على شخصين يمارسان أعمال البلطجة بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من شخصين يستقلان دراجة نارية أحدهما يحمل سلاح نارى لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة بأحد الشوارع بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الدراجة النارية وضبط قائدها ومستقلها الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلان " لهما معلومات جنائية " - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) وبحوزتهما (بندقية خرطوش) المستخدمة فى الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وإشهار السلاح النارى والتلويح به بقصد ترهيب أهالى المنطقة ، وفرض إتاوة عليهم دون إطلاق أعيرة نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .