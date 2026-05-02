دمياط.. الكشف الطبي على 1856 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية أم الرضا

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها في القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية، والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

تتضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها هذا الأسبوع، ضمن خطة شهر ابريل الجارى ، بقرية ام الرضا بمركز كفر البطيخ.



أكد الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة أن القافلة تضمنت 11 عيادة تخصصية متنقلة بتخصصات " الباطنة ، الأطفال، العظام ، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة ،المسالك البولية ، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة والرمد ".

وأكدت الدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بان القافلة تردد عليها علي مدار يومي الأربعاء والخميس 1856 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان واحالة 13حالة لاستكمال العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 172 حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص 14 حالة بالأشعة و 76 حالة أخرى بالسونار و إجراء 242 تحليل بمعمل الدم و 28 تحليل بمعمل الطفيليات.

كما تضمنت القافلة إقامة 9 ندوات توعوية صحية حضرها 119 مواطن كان من أبرز الندوات تفعيل حملة 365 يوم سلامة واستهدفت هذا الأسبوع رسائل لسلامة المرضي .

وشاركت فرق المبادرات الرئاسية ضمن فعاليات القافلة بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد 100 مواطن من المترددين علي القافلة وتقديم فحوصات الاعتلال الكلوي والاورام السرطانية وصحة المرأة وشاركت فرق تنمية الاسرة بصرف وسائل تنظيم الاسرة لعدد 13 منتفعة.