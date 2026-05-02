بشرى تتحدث عن زيجاتها الثلاث: لم أوفّق.. والاحترام باقٍ مع أزواجي السابقين

كشفت الفنانة بشرى، عن جوانب شخصية من حياتها العاطفية، متحدثة بصراحة عن تجاربها الزوجية الثلاث، مؤكدة أنها لم تحقق النجاح فيها، لكنها استطاعت الحفاظ على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أزواجها السابقين وعائلاتهم.

وخلال تصريحات تليفزيونية، أوضحت بشرى أن فشل العلاقة الزوجية لا يعني بالضرورة انتهاء التقدير أو المشاعر الإنسانية بين الطرفين، مشيرة إلى أن الانفصال يمكن أن يتم بشكل راقٍ دون خلافات حادة أو قطيعة.

وقالت إنها رغم عدم توفيقها في زيجاتها، ما زالت تربطها علاقات طيبة مع شركاء حياتها السابقين، وهو ما تعتبره أمرًا مهمًا يعكس النضج والوعي.

وأكدت أن التجارب العاطفية—even غير الناجحة منها—لا ينبغي أن تُفسر على أنها فشل في شخصية الإنسان، موضحة أن القيم الأخلاقية والاحترام تظل الأساس في أي علاقة، حتى بعد انتهائها.

وأضافت أن الحفاظ على الكرامة والتعامل الإنساني الراقي بعد الانفصال يعكس قوة الشخصية وليس العكس.

وفي رسالة إيجابية، شددت بشرى على أهمية الحب في حياة الإنسان، معتبرة أنه العنصر الأساسي الذي يمنح الحياة معناها، قائلة إن الحياة في جوهرها تحتاج إلى مشاعر صادقة واستمرار في الإيمان بالحب رغم التجارب الصعبة.

وعلى الصعيد الفني، شاركت بشرى في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل سيد الناس، الذي قام ببطولته عمرو سعد، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم أحمد رزق، إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد زاهر، إنجي المقدم، وخالد الصاوي، والعمل من إخراج محمد سامي.

كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل عقبال عندكوا، الذي شارك في بطولته حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين منهم محمد ثروت، إنعام سالوسة، سليمان عيد، وعلاء مرسي، وهو من إخراج علاء إسماعيل.

وتواصل بشرى من خلال أعمالها الفنية حضورها اللافت على الساحة، بالتوازي مع تصريحاتها التي تعكس جانبًا إنسانيًا صادقًا من شخصيتها وتجاربها الحياتية.