تحرير 16محضرًا تموينيًا بمركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد

في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين، وضمن توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

شنت إدارة تموين الخارجة حملة رقابية بقيادة علاء محروس، مدير الإدارة، ومشاركة صلاح حلمي، و حسام عيد، مفتشي الإدارة، حيث استهدفت الحملة عدداً من الأنشطة التجارية المختلفة، وقد أسفرت عن تحرير عدد ( ٩ ) مخالفة شملت على:

- عدم وجود لوحة الإعلان داخل المخبز

- عدم وجود شهادة صحية

- نقص وزن الخبز

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذت إدارة الداخلة حملة تحت إشراف إسلام الجبالي، مدير الإدارة، شارك بالحملة مجدي عطيه، و مصطفى حسن، و محمد سليمان، مفتشي الإدارة، استهدفت الحملة عدداً من الأنشطة التجارية المختلفة وقد أسفرت الحملة عن ضبط (٧) محاضر شملت على:

- توقف جزئي عن الإنتاج بأحد المخابز

- عدم الإعلان عن الأسعار

- عدم وجود شهادة صحية

وقد تم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة.

وتهيب مديرية التموين بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959