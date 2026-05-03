سورة الحجرات.. الأزهر يوضح الآداب والأحكام الواردة فيها
برلمانية: طفرة الصادرات الزراعية تؤكد أن مصر أصبحت قوة تصديرية لا يُستهان بها

حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى 3.7 مليون طن منذ بداية عام 2026 يعكس تحولًا نوعيًا في أداء القطاع الزراعي، ويبرهن على نجاح الدولة في تعظيم القيمة التصديرية للمنتج المصري.

وأضافت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،  أن تصدر الموالح قائمة الصادرات، إلى جانب الأداء القوي لمحاصيل مثل البطاطس والفاصوليا والفراولة، يعكس تنوع وقوة الإنتاج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

دور الحجر الزراعي في الرقابة

 

وأشارت العسيلي إلى أن الالتزام الصارم بمعايير الجودة، ودور الحجر الزراعي في الرقابة، ساهما بشكل كبير في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية، مؤكدة أن استمرار فتح أسواق جديدة وتقديم الدعم الفني للمصدرين يمثلان ركيزة أساسية لمواصلة هذا النجاح.

وشددت على أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في زيادة العملة الصعبة، وتفتح آفاقًا أوسع أمام التوسع الزراعي والتصديري خلال الفترة المقبلة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن كشف عن تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 3.7 مليون طن.

يأتي ذلك وفقا لبيان رسمي تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، في إطار متابعة جهود تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المنتج الزراعي المصري  يتمتع بسمعة دولية مرموقة مكنته من النفاذ إلى كبرى الأسواق العالمية بفضل الالتزام الصارم بمعايير الجودة والصحة النباتية، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، من خلال الحجر الزراعي، والمعامل المركزية المرجعية، والعلاقات الزراعية الخارجية، للتأكد من مطابقة المحاصيل الزراعية للاشتراطات والمواصفات العالمية، والأسواق المختلفة، فضلا عن التزام المنتجين بمواصفات الجودة المطلوبة.

وأشار فاروق إلى استمرار جهود فتح الاسواق الجديدة وتقديم الدعم الفني للمصدرين للحفاظ على تعزيز صادراتنا الزراعية، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

ووفقا للتقرير جاءت الموالح في صدارة قائمة الصادرات المصرية بكميات بلغت نحو 1.7 مليون طن، مما يعزز الحفاظ على مكانة مصر كأحد أكبر مصدري الموالح وعلى رأسها البرتقال عالمياً، كما حققت البطاطس الطازجة أرقاماً متقدمة بواقع 748 ألف طن، تلتها محاصيل البطاطا، في المركز الثالث، والتي سجلت 140 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع الخريطة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية من مختلف المحاصيل.

وأوضح التقرير أن صادرات الفاصوليا "بنوعيها الطازجة والجافة" قد بلغت نحو 91 ألف طن، بينما جاءت صادرات البصل الطازج في المركز الخامس بنحو 45 ألف طن، كما واصلت الفواكه والخضروات المصرية في تسجيل معدلات إيجابية، حيث بلغت صادرات الفراولة الطازجة 39 ألف طن، والطماطم الطازجة 19 ألف طن، بالإضافة إلى 17 ألف طن من الثوم الطازج.

وأشارت إلى كميات المحاصيل الأخرى التي ساهمت في هذا الإجمالي؛ حيث بلغت صادرات الجوافة 10 آلاف طن، تلتها  صادرات الرمان، والمانجو.

