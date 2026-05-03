النائب محمد حلاوة رئيسًا للجنة التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان الأفريقي

فاز النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، برئاسة لجنة التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان الأفريقي، وذلك خلال الاجتماعات المنعقدة في جوهانسبرج خلال الفترة من 26 أبريل حتى 6 مايو.

وجاء اختيار حلاوة بالإجماع من مجموعة شمال أفريقيا، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة الملفات الاقتصادية والتجارية داخل القارة.

دور مصر داخل البرلمان الأفريقي

ويُعد هذا الفوز إضافة جديدة لدور مصر داخل البرلمان الأفريقي، ويدعم جهود تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، خاصة في مجالات التجارة والجمارك والهجرة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتنسيق المشترك ودفع مسارات التنمية المستدامة في القارة.

وأكدت هذه الخطوة تصاعد الحضور المصري في المحافل البرلمانية الأفريقية، وترسيخ دورها كفاعل رئيسي في دعم الشراكات الاقتصادية الإقليمية.