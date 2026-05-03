الشرقية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة، لمواجهة موجة التقلبات الجوية التي تعرضت لها المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بسرعة التحرك والتواجد الميداني المستمر خلال هذه الظروف الاستثنائية الطارئة، للتعامل مع أى تداعيات محتملة، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار ٢٤ ساعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لمتابعة الموقف أولاً بأول والتعامل الفوري مع أية طوارئ، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال فترة سوء الأحوال الجوية، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة فضلاً عن تجنب التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار، أو اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار والرياح الشديدة، والإلتزام بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد والصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بياناً رسمياً توضح خلاله تعرض أنحاء الجمهورية لموجه من الطقس السيء يصاحبها الرياح الشديدة المحملة بالأتربة والرمال وكذا انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار مابين متوسطة الي غزيرة على بعض أنحاء الجمهورية.