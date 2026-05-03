إيران تكشف عن تقديم مقترحها النهائي من أجل إنهاء الحرب

كشف كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عن تقديم إيران مقترحها النهائي للوسيط الباكستاني من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن "الكرة في ملعب واشنطن لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي"، وفق تعبيره.





وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصادر، بأن المقترح الإيراني يتكون من 14 بندا، ويتضمن الخطوط العريضة، التي تعتقد أنها قد تُنهي الحرب.





وقال علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "الركيزة الأساسية في المقترح الإيراني كان في طريقة إنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب على كل الجبهات".





ولم يستبعد صفري خيار العودة للحرب مرة أخرى، مؤكدًا "جاهزية إيران لكل الخيارات"، على حد قوله.





و من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطّلع على الخطوط العامة للاتفاق مع إيران، مؤكدا أنه "سيدرسها قريبا"، لكنه أشار في الوقت ذاته أنها "لن تكون مقبولة"، مشيرًا إلى احتمال استئناف الهجمات، على حد قوله.



