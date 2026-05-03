لايملكون مايكفيهم .. المستشار الألماني : مفيش فرصة للحصول على صواريخ توماهوك من الأمريكيين

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه لا توجد فرصة للحصول على صواريخ توماهوك من الأمريكيين وهم لا يملكون ما يكفي منها حاليا.

وقال ميرتس في تصريحات له : الأمريكيون أهم شركائنا في الناتو ولا حدود لالتزامهم بالردع النووي لحماية أراضي دول الحلف.

وبشأن خلافه مع ترامب قبيل سحب القوات الأمريكية من ألمانيا قال : لا صلة بين الأمرين.

وكان ؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت لاحق من اليوم أن إدارته تعتزم خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا "بشكل أكبر بكثير"، وذلك بعد يوم من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية أمرًا بسحب نحو 5000 جندي أمريكي.

وقال ترامب - في تصريح للصحفيين في فلوريدا حسبما نقلت شبكة (سي إن بي سي ) الأمريكية - : "سنخفض العدد بشكل كبير، وسنخفضه إلى ما هو أبعد من 5000 جندي."

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) قد أعلنت يوم أمس الأول الجمعة عن سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، ولكن عندما سُئل ترامب عن سبب هذه الخطوة، لم يُقدم أي تفسير، وقال إن هناك خفضًا أكبر قادمًا.

ويتمركز حاليًا نحو 45 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.