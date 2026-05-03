سقوط نقّاش بمخدرات في رأس سدر.. السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم نقّاش مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 6 يناير 2026، حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة سيناء الجنوبية والسويس (فرع أبو رديس)، تفيد بقيام المتهم “محمد.ح.ا.ح” (36 عامًا، نقّاش ومقيم برأس سدر) بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من الميادين والمقاهي مسرحًا لترويج نشاطه الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، واستصدار إذن جهات التحقيق، أُعدّ كمين أمني بالقرب من مسكنه، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء خروجه، وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله 15 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 200 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 11 جنح رأس سدر لسنة 2026، وبالعرض على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام حبسه احتياطيًا، مع إرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها.

وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 57 كلي جنوب سيناء لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها .



