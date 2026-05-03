محافظ الوادي الجديد: عقدنا عددا من ورش العمل المتخصصة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي

حرصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على لقاء وفد محافظة جنوب سيناء خلال فعاليات اليوم الختامي لزيارة المحافظة، وذلك في ضوء مشروع التطوير المؤسسي لديوان عام محافظة الوادي الجديد والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات الذي تعتزم المحافظة تنفيذه بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء؛ لنقل الخبرات في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات والمبادرات والمشرف على المشروع.

وتم عرض نتائج الزيارة واستعراض تجربة التطوير المؤسسي للديوان العام وآليات التحول الرقمي والحوكمة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، كما تم عرض التوصيات وخطة العمل خلال الفترة القادمة. وأعربت مجدي عن خالص تقديرها للتعاون البنّاء مع محافظة جنوب سيناء وللجهد المبذول من فريق العمل خلال فترة زيارة المحافظة.

وأوضحت المحافظ أن الزيارة امتدت خلال الفترة من ٣٠ أبريل حتى ٣ مايو ۲۰۲٦، وتضمنت عددًا من اللقاءات الفنية وورش العمل المتخصصة مع الجهات المعنية بالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتناولت عددًا من الملفات الحيوية من أبرزها: البوابة الجغرافية، تكامل البيانات، تطوير الدورة المستندية، ونظم المراسلات الإلكترونية (Workflow)، إلى جانب دور جهاز شبكات المرافق، وذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة والتخطيط، ودعم التحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة.