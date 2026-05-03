لتثبيت الكثبان.. محافظ الوادي الجديد تلتقي مدير مركز دراسات المناطق الجافة أكساد

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين والمدير الإقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، وذلك لمناقشة مستجدات مشروعي "الواحات الخضراء" و"تثبيت الكثبان الرملية" الجاري تنفيذهم بالتعاون مع المنظمة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وصرحت المحافظ أنه من المستهدف استصلاح وزراعة ٣٥ فدان بمشروع الواحات الخضراء وزراعة أشجار النخيل والمانجو والنباتات الطبية والعطرية عالية القيمة، حيث تم حفر بئر سطحي ويجري حاليًا استكمال البنية الأساسية للمشروع من تنفيذ محطة الطاقة الشمسية وشبكات الري المتطور، ويستفيد بالمرحلة الأولى من المشروع ١٧ أسرة بواقع ٢ فدان لكل مستفيد، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية خلال الأسبوع القادم.

كما شهد اللقاء الاتفاق على البدء في تنفيذ مشروع "تثبيت الكثبان الرملية" على مساحة ٤٥ فدان شمال مشروع الواحات الخضراء، ومن المخطط زراعة هذه المساحة بالتين الشوكي الأملس وأشجار اللوز؛ لحماية البنية التحتية واستثمار مساحات الكثبان كأراضي زراعية.