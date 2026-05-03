لتحويلها إلى مدرسة تطبيقية.. محافظ الوادي الجديد تتفقد الخارجة الثانوية الزراعية

تفقّدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية؛ للوقوف على مستجدات تطوير المدرسة وحصر الاحتياجات والاشتراطات اللازمة لتحويلها إلى مدرسة تكنولوجيا تطبيقية زراعية؛ وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الزراعة والأكاديمية الإيطالية، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات والمبادرات، والدكتور ابراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

وصرّحت المحافظ، أن تحويل المدرسة إلى مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي يعد نقلة نوعية في ظل توجه المحافظة نحو التوسع في مجالات التعليم الفني التطبيقي بما يواكب احتياجات سوق العمل؛ لتأهيل خريجين متخصصين وكوادر فنية مدربة، مُضيفةً أنه من المستهدف أن تشمل خمسة أقسام رئيسية تضم: (قسم تكنولوجيا النخيل - قسم نحل - صناعات غذائية - نظم الري الحديثة - بساتين)، مُوجهةً بالتركيز على الاختصاصات المطلوبة بالمحافظة لتوفير الأيادي العاملة المدربة في مجالات الزراعة الحديثة والمستدامة.