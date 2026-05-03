قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال الترميم بالمساجد والأماكن الأثرية وسط القاهرة
3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد
وعكة صحية مفاجئة تُدخل جنات المستشفى.. وتطلب الدعاء من جمهورها
كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
نقيب الأطباء: نظام الطيبات خطر على صحة الإنسان
حمزة العيلي يكشف صعوبات دوره في حكاية نرجس
أسامة كمال: الطاقة الشمسية لم تعد خيارًا.. وتنويع المصادر ضرورة لحماية الاقتصاد
بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة
تفاصيل أزمة رونالدو في السعودية .. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصاعد التوترات الدولية يضغط على الاقتصاد العالمي.. وتحذيرات من أزمة ممتدة في الطاقة والسياحة

د. هشام إبراهيم
د. هشام إبراهيم
رنا عبد الرحمن

في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، تتزايد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، خاصة مع تعقّد سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور هشام إبراهيم أن العالم قد يواجه فترة ممتدة من عدم الاستقرار الاقتصادي، في ظل ما وصفه بحالة “اللا سلم واللا حرب”، والتي تفرض أعباء مالية ضخمة على مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية.

وأشار إلى أن تأثير الأزمة لم يعد مقتصرًا على قطاع الطاقة فقط، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل الأمن الغذائي، وحركة السياحة العالمية، والنقل الجوي، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالتجارة الدولية وسلاسل التوريد. وأضاف أن هذه التحديات دفعت مؤسسات التمويل الدولية إلى إعادة النظر في توقعاتها الاقتصادية، حيث خفّضت معدلات النمو المتوقعة، مقابل ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة.

وأكد أن إغلاق مضيق هرمز لعب دورًا محوريًا في تفاقم الأزمة، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية، ما أدى إلى تراجع إمدادات السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة في العديد من الدول.

ولفت إلى أن أوروبا تعد من أكثر المناطق تضررًا في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تواجه دولها تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل انخفاض المخزونات الاستراتيجية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

كما أشار إلى أن قطاع الطيران لم يسلم من تداعيات الأزمة، إذ شهدت أسعار وقود الطائرات ارتفاعًا حادًا وصل إلى نحو 100%، ما دفع العديد من شركات الطيران إلى تقليص عدد الرحلات، وهو ما انعكس بدوره على حركة السياحة العالمية، لا سيما في الوجهات الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

واختتم هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الأوضاع الحالية دون حلول جذرية قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، مع احتمالات دخول بعض الأسواق في موجات ركود، إذا استمرت الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

هشام ابراهيم اكسترا نيوز الطيران الاقتصاد العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

اغاني كأس العالم

إطلاق 3 أغنيات من ألبوم كأس العالم 2026 ومشاركة عربية مميزة في إيكو

زيدان

زين الدين زيدان يرفض العودة لقيادة ريال مدريد | اعرف السبب

برشلونة

تقارير تؤكد اقتراب حمزة عبد الكريم من الانتقال لبرشلونة نهائيا

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد