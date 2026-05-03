محافظ الوادي الجديد تتابع إنشاء وحدة تدوير مخلفات النخيل الجديدة بالخارجة

تفقّدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وحدة تدوير مخلفات النخيل الجديدة الجاري إنشاءها في إطار أعمال التطوير والتوسعة الجارية لمصنع المخلفات الزراعية بالخارجة بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

استكمال تنفيذ مراحل المشروع فى وقت قياسى

و تابعت المحافظ المراحل الأولية لإنشاء الوحدة، وأعمال تركيب الأفران والمعدات التي وصلت حديثًا لإنتاج فحم البيوتشار الحيوي، ووقود الوود بيليت صديق البيئة من جريد النخيل، مُوجهةً بإنهاء أعمال التركيب واستكمال التجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج؛ بما يسمح بتشغيل وحدة التصنيع الجديدة في أقرب وقت ممكن، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخلفات النخيل وحسن استغلال الموارد المتاحة؛ في ضوء توجه المحافظة نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.