محافظة الوادى الجديد: تدخل فورى لرفع تراكمات الكثبان الرملية من على الطرق

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن الدفع بفرق ومعدات مديرية الطرق والنقل لرفع الكثبان الرملية بمداخل الطرق، مع استمرار متابعة غرف العمليات للبلاغات الواردة والتعامل الفوري معها؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود رفع آثار تراكمات الكثبان الرملية على الطرق السريعة والداخلية والمحاور الحيوية، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة.

وناشدت المحافظة المواطنين ومستخدمي الطرق بضرورة توخي الحذر والحيطة و تقليل الحركة على الطرق قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.

رفع درجة الجاهزية والاستعداد بجميع الوحدات المحلية

كانت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وجهت برفع درجة الجاهزية والاستعداد بجميع الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية بالمحافظة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق، مع احتمالية تأثر بعض الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.

وأكدت المحافظ تفعيل غرف العمليات والأزمات على مدار الساعة؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع رفع درجة الاستعداد بمعدات التدخل السريع والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انتظام الحركة وسلامة المواطنين.

وطالبت المحافظة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر للأتربة، والالتزام بالقيادة الهادئة على الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية حفاظًا على السلامة العامة.