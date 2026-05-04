كلب يعقر 8 أشخاص في جمصة

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 8 إشخاص إثر عقر كلب لهم بمنطقة الشيخ زايد بجمصة.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين إصابة كلا من حياه ابراهيم اسماعيل سالم 71عاما بعقر بالساق اليمنى ؛عبدالرحمن شهاب عبدالله السيد 33عاما وأصيب بالساق اليمنى وميرا وليد السعيد فهمى 7اعوام عقر بالساق اليمنى
بهاء الدين رضوان فرج 19عاما عقر بالساق اليسرى
كما أصيبت رغدة أنور جابر احمد22,عاما عقر بالساق اليمنى ؛محمد خالد فتوح عبدالعاطي 21 عاما عقر بالساقين وفاطمة تامر عبدالوهاب 14 عاما عقر بالساق اليسرى، سفيان فايد عبدالفتاح 8اعوام عقر باليد اليسرى.
تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه وتحرر محضر بالواقعة.