قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيار و4 ركاب.. مصرع لاعبي فريق رياضي في حادث تحطم طائرة أمريكية
بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة انتظام رحلاتها إلى مدن الإمارات
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026 .. آخر تحديث
مبقتش أنام.. الملحن أحمد زعيم يكشف كواليس آخر أغاني هاني شاكر
كدمة بالرأس.. ضبط طالب تعدى بالضرب على مدرس بكلية آداب دمنهور
الإثارة مستمرة.. مانشستر سيتي يتعادل 3-3 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
استمرار انخفاض الحرارة مصحوب بعواصف وأمطار | الطقس اليوم
خطوات ذهبية .. 5 إجراءات تتبعها عند فقدان هاتفك الشخصي
بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر
1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
حطيت إيدي على العيال دي | أشرف زكي : سنواجه المندسين في الجنازات بحزم
نبيلة عبيد تكشف موعد استئناف تصوير مسلسل جذوى بعد تأجيله |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5 مايو 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5 مايو 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

سيكون اليوم حافلاً بالأفكار الجديدة. سيحقق الراغبون في العمل بمجال التعليم النجاح. سيدعم شريك حياتك عملك. ستشعر بالنشاط والحيوية. يمكنك كسب المال باستقلالية وثقة بالنفس، سيجلب لك قضاء الأمسية مع شريك حياتك السعادة. من المرجح أن تحظى بالتقدير الاجتماعي والعائلي. 

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

قد تُحلّ المشاكل العالقة. سيزدهر عملك. قد تُعيد التواصل مع أصدقاء قدامى. ستأتيك مساعدة غير متوقعة. قد يدور نقاشٌ هادفٌ في المنزل. حافظ على سرية خططك. ستساعدك النظرة الإيجابية على إنجاز المهام المهمة. من المحتمل أن تخرج في نزهات رومانسية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

ستقضي وقتًا ممتعًا مع الأصدقاء والعائلة. قد تُسند إليك مسؤولية مهمة هامة. العمل الجاد سيساعدك على النجاح. من المُحتمل أن تلتقي بصديق من الطفولة. سيبقى الانسجام في حياتك الزوجية. تجنب العناد. يُشير نجاح طفلك إلى سعادة في المنزل.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

ستسعى لإضفاء الإيجابية على حياتك الشخصية. من المتوقع إنجاز معظم الخطط بنجاح. سيزداد الاحترام الاجتماعي. تجنب الكسل لإنجاز المهام في الوقت المحدد. مشاركة أفكارك مع الآخرين ستخفف عنك. على الطلاب إدارة وقتهم بحكمة.. 

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 

ستكون عازماً على إنجاز المهام الجديدة. ستُدير مسؤولياتك المنزلية والعملية بكفاءة. حافظ على إيجابيتك وصبرك وتواضعك. قد يُساعدك التحدث مع الأصدقاء في حلّ بعض المشاكل القديمة.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 

 ستشعر بانتعاش العلاقات قد يحصل الطلاب على فرصٍ وظيفية. إنه يومٌ مناسبٌ لوضع أهدافٍ جديدة. ستساعد الآخرين بسخاء. سيخفّ ضغط العمل، مما يسمح لك بالتركيز على خططٍ جديدة. قد تُتخذ قراراتٌ مهمة. قد يخطط الآباء لمستقبل أبنائهم.. 

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 

ستنجز مهامك بهدوء. قد تُسدد ديونك القديمة. سيُعزز فهم مشاعر شريكك علاقتكما أنفق بحكمة على احتياجات الأسرة. اتخذ قراراتك بصبر وتحدث بلطف.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

من المحتمل المشاركة في مناسبة دينية. ستكون المناقشات والنصائح من الآخرين مفيدة. قد تخطط لاستراتيجيات جديدة في العمل والعلاقات. ستزداد حساسيتك العاطفية. قد تنتهي المشاكل المتعلقة بالعمل. قد يجلب لك دعم والدك النجاح..

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 

قد يحصل العاملون في مجال الموسيقى على فرص في الأفلام قد تشارك في ورشة عمل اجتماعية. قد تستثمر أموالك في شؤون العائلة. من المحتمل أن تعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار. قد تبدأ عملاً جديداً. 

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 

 الاستعانة بنصائح ذوي الخبرة ستكون مفيدة بالصبر والمثابرة، ستنجز مهامك بسهولة قد تتحسن ظروف العمل. ربما تُخطط لمناسبة عائلية.. 

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 

قد تظهر نفقات مفاجئة لا يمكن تجنبها. الصبر والهدوء كفيلان بالحفاظ على التوازن. قد يناقش الشريكان علاقتهما مع العائلة. قد يتبادل المتزوجان حديثًا مشاعر صادقة. قد يحقق الطلاب نتائج إيجابية في الامتحانات التنافسية. 

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 

  سيكون يومك عاديًا، سيكون لديك ضغط عمل كبير في المكتب، مما يترك لك وقتًا شخصيًا قليلًا، لكن إنجاز المهام في الوقت المحدد سيشعرك بالسعادة.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الدلو برج الاسد برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

الأهلي

بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

ترشيحاتنا

مباراة القمة

عمرو الحديدي: الأهلي كان قادرًا على حسم الدوري مبكرًا.. وشخصية الفريق ظهرت بالقمة

الأهلي

الأهلي يحسم ملف تجديد الشحات وكوكا بعد مواجهة إنبي

إشبيلية

إشبيلية يفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

بالصور

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد