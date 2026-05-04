بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد: بدء تنفيذ خطة رصف ورفع كفاءة الطرق بالفرافرة

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، انطلاق أعمال تنفيذ خطة شاملة لرصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الفرافرة، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين المظهر الحضاري وتحقيق السلامة والسيولة المرورية.



رصف عدد من الطرق الداخلية في الفرافرة

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أن الأعمال الجاري تنفيذها تتضمن رصف ورفع كفاءة عددٍ من الشوارع والمحاور الرئيسية، بدءًا من شارع جمال عبد الناصر بطول 2.2 كم، إلى جانب مناطق أخرى تشمل (شارع مسجد صالح، وشارع قصر الثقافة).

وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات، للانتهاء من أعمال البنية التحتية وتهيئة المسارات المستهدفة قبل بدء التنفيذ، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة الفنية، وفقًا للاشتراطات المعتمدة.