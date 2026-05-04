الحلبوسي يعلن عرض التشكيلة الوزارية للتصويت الأسبوع المقبل وآميدي يؤكد أهمية اختيار حكومة وطنية جامعة

المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً أن أسماء التشكيلة (الكابينة الوزارية) ستعرض للتصويت الأسبوع المقبل.

وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المجلس أنهى في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة الحلبوسي وحضور 217 نائباً، أربعة مقترحات قوانين.

وأشار الحلبوسي إلى أن البرنامج الحكومي سيخضع للدراسة من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي، تمهيدا لعرض أسماء التشكيلة الوزارية في الأسبوع المقبل للتصويت عليها من قبل مجلس النواب.

وفي مسار مواز.. أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم، أهمية المضي في اختيار حكومة وطنية جامعة تمثل جميع العراقيين.

وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان، أن "آميدي استقبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، بحضور رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية هريم كمال، وعدد من أعضاء الكتلة، وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومسار تشكيل الحكومة"، فيما أكد رئيس الجمهورية "أهمية المضي في اختيار حكومة وطنية جامعة تمثل جميع العراقيين، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، والاستجابة لمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم.

وفي السياق.. أكد رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم ، أهمية تضافر الجهود بهدف تشكيل حكومة وطنية تكون جامعة لمختلف المكونات العراقية.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وأهمية تضافر الجهود؛ بهدف تشكيل حكومة وطنية تكون جامعة لمختلف المكونات العراقية، وتلبي تطلعات المواطنين، وكذلك جرى التأكيد على أهمية تكثيف العمل لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، بما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية وتجاوز العقبات لتعزيز الاستقرار وإيجاد الحلول لكل المشاكل القائمة وفق القانون والسياقات الدستورية المعتمدة".

وجدد بارزاني- حسب البيان- تهنئته لـ "الزيدي بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا له النجاح في مهمته الوطنية"، فيما عبر الزيدي عن "بالغ شكره وتقديره لرئيس الإقليم، وحرصه على دعم خطوات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، بما يخدم المصالح العليا لبلدنا".