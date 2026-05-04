بالكاجوال .. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من خلال خاصية “استوري”.

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة لافتة بالكاجوال؛ لتكشف عن جمالها وأناقتها.

تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

آخر أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل “فهد البطل”، بطولة أحمد العوضي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.