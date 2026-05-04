عشب غير متوقع يخفف آلام الدورة الشهرية ويقوى المناعة .. اكتشفيه

يعد الزعتر من الأعشاب الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية خارقة منها علاج المشاكل النسائية خاصة المرتبطة بالدورة الشهرية.

ووفقا لموقع ميديسن نت فإن الزعتر يساعد في علاج آلام الدورة الشهرية وتقوية المناعة.

يخفف من آلام الدورة الشهرية بشكل طبيعي: يساعد شاي الزعتر على تقليل آلام الدورة الشهرية ، وذلك بفضل التأثيرات المضادة للتشنج لمكونات نشطة محددة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد هذا الشاي في تخفيف الألموعدم الراحة المصاحبة للحيض، فضلاً عن توفير الراحة من الآثار الجانبية الأخرى مثل تقلبات المزاج.



يعزز جهاز المناعة

المستويات العالية من فيتامين سي في هذا العشب تجعله معززًا طبيعيًا لجهاز المناعة ويعزز فيتامين سي نمو خلايا الدم البيضاء، التي تعمل كخط الدفاع الأول للجسم في الجهاز المناعي.

يُعد فيتامين سي مهمًا في تكوين الكولاجين، وهو أمر ضروري لتكوين وإصلاح الخلايا والعضلات والأنسجة والأوعية الدموية.



محاربة السرطان

قد تتمكن المكونات النشطة لهذا العشب من منع نمو الأورام الخبيثة.



الكارفاكرول هو أحد مكونات الزيت العطري الذي يتمتع بخصائص مضادة للسرطان، مما يجعل الزعتر مادة محتملة مضادة للسرطان.



أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "مضادات السرطان" أن الكارفاكرول يقلل من نمو وانتشار نوعين من خلايا سرطان القولون . المخدرات .

بشكل عام، تشير الأدلة إلى أن الكارفاكرول لديه وعد علاجي لكل من الوقاية من سرطان القولون وعلاجه.

