بدء امتحانات الترم الثاني لطلاب الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين غداً|شوف جدولك

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات نهاية الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ، تبدأ غداً الأربعاء الموافق 6 مايو 2026

جدول امتحانات نهاية الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات نهاية الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يتمثل فيما يلي :

الأربعاء 6 مايو : لغة عربية + تربية دينية

الخميس 7 مايو : كيمياء + دراسات اجتماعية المواطنة

السبت 9 مايو : ميكانيكا + لغة ثانية

الأحد 10 مايو : أحياء + لغة انجليزية

الاثنين 11 مايو : رياضيات + جيولوجيا

الثلاثاء 12 مايو : فيزياء + تكنولوجي

وعلى جانب آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منح طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بكل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الأولى و مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الأولى

السبت 16 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الاثنين 18 مايو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 20 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الاحد 24 مايو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 2 يونيو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

السبت 6 يونيو : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء)

الثلاثاء 9 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء )

السبت 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الثلاثاء 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية)

السبت 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولويا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)