إعلام إسرائيلي: تل أبيب مستعدة للعودة للقتال وتنتظر الضوء الأخضر من أمريكا
سقوط مدوٍ .. انهيار الأوفر برايس لـ 650 ألف جنيه | شعبة السيارات تكشف مفاجأة
هل انتهكت إيران الهدنة بقصف الإمارات ؟ ترامب يهرب من سؤال صادم
ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة
خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس
لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع
وزير الآثار يدشن محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير | صور
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
شعبة المصورين: تطبيق نظام جديد لتغطية الفعاليات الكبرى بدءًا من جنازة هاني شاكر
مسئول عسكري إيراني: أحداث الفجيرة نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النقل : تشغيل مونوريل شرق النيل المرحلة الأولى لجمهور الركاب الأربعاء

حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوى بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة  لخدمة جمهور الركاب ، في الفترة من 6 صباحا حتى الساعة 6 مساءا  يوميا بدءاً من بعد غد الأربعاء الموافق 6 / 5/ 2026   ، وحيث تشمل محطات هذا الجزء عدد   16 محطة هي  ( المشير طنطاوى  - وان ناينتى - المستشفى الجوى -  النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس  - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحى R1- الحى R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة  ) وستساهم هذه المرحلة  في تسهيل الوصول إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء. بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة  و الربط مع  عدد من المعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق، المساجد، المولات التجارية، الجامعات والمدارس، مقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية والاستادات. والربط مع الميادين والمحاور الحيوية بهما.

عدد  محطات المرحلة الأولى

جدير بالذكر أن عدد  محطات المرحلة الأولى  يبلغ   16 محطة تم تصميمها بصورة حضارية وتزويدها بوسائل راحة لجمهور الركاب  ، وتشتمل كل محطة على عدد ( 2 سلم ثابت – 4 سلم متحرك – 2 مصعد ) من خارج المحطة ، عدد ( 4 سلم ثابت – 4 سلم متحرك – 2 مصعد ) من داخل المحطة  ، و تم تنفيذ مسارات محددة لذوي الهمم بصالات التذاكر وعلى الأرصفة بكافة المحطات ، كما تحقق هذه المرحلة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة .

كما تجدر الإشارة الى أن قطارات المونوريل  تتميز بانها مكيفة الهواء ويوجد بها ممرات آمنة تسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة ، وتم  تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة ، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، ولذوى الاحتياجات الخاصة تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت وكذلك تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

رحيل مهاجم سوبر من الأهلي بعد نهاية الدوري

تييري فريمو : مهرجان كان يواصل التجديد بالأعمال والأسماء والموضوعات المقدمة

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح مراكز التدريب الجراحية المتخصصة بكلية الطب

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

