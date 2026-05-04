الفيحاء يفوز على الرياض 4- 2 بالدوري السعودي

فاز الفيحاء على ضيفه الرياض ٤-٢ في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة 31 من دوري روشن السعودي، ليقّرب منافسه من شبح الهبوط.

افتتح مخير الرشيدي باب التسجيل للفيحاء في الدقيقة 21، وبعدها بدقيقتين أضاف فاشيون ساكالا الهدف الثاني.

وخلال الشوط الثاني تمكن الرياض من تقليص النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق يوان باربيت



وتمكن الدولي الجزائري ياسين بنزية من تسجيل الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 69.

وشهدت الدقائق الأخيرة نوعاً من الإثارة، حيث سجل الرياض هدفه الثاني في الدقيقة 90 بواسطة مامادو سيلا.

لكن سيلفير غانفولا بدد احتمالات التعادل وحسم الأمور لصالح الفيحاء في الدقيقة 90+1 بتسجيله الهدف الرابع.

وصعد الفيحاء للمركز التاسع برصيد 38 نقطة، في حين يعاني الرياض في المركز 16 بـ23 نقطة، وهو الأقرب لمرافقة الأخدود والنجمة إلى دوري يلو.