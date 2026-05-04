القصابين تكشف حقيقة زيادة 50 جنيها في أسعار العجول.. تفاصيل

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الزيادات المتداولة بقيمة 50 جنيهًا في أسعار العجول غير صحيحة، مؤكدًا أن الزيادة الفعلية تتراوح بين 10 و15 جنيهًا فقط مقارنة بالعام الماضي، في ظل توافر كميات كبيرة من اللحوم في السوق المحلي.

وأضاف مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المعروض من اللحوم متوفر بكثرة داخل مصر، سواء من الإنتاج المحلي أو الواردات الحية والمجمدة، وهو ما يمنع حدوث زيادات كبيرة في الأسعار.

وأكمل مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو العجول يتراوح حاليًا بين 190 و205 جنيه، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا مع دخول عيد الأضحى بسبب وفرة الكميات.

وتابع مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن جميع اللحوم المعروضة، سواء البلدية أو المستوردة، تتمتع بجودة جيدة، وتشمل اللحوم البقري والجاموسي والخراف والماعز.

وأشار مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار الخراف تتراوح بين 230 و250 جنيه، بينما تبدأ أسعار العجول الجاموسي من 170 جنيه، مع استمرار استقرار الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية مع زيادات طفيفة.