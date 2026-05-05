تصعيد بلا مواجهة بين إيران والولايات المتحدة .. خبير استراتيجي يكشف التفاصيل

أكد اللواء الدكتور محمد صالح الحربي، المتخصص في العلوم السياسية والإستراتيجية، أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة يتركز في إطار التصريحات والرسائل الإعلامية أكثر من كونه مواجهة عسكرية مباشرة.

وقال الحربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تشدد واشنطن في ملف الملاحة يعكس ضغطًا متزايدًا، بينما يسعى دونالد ترامب لتحقيق مكاسب سريعة عبر التصعيد الخطابي.

تصعيد عسكري أكثر حدة

وأشار إلى أن تهدئة الأوضاع تتطلب مرونة من الجانب الإيراني، محذرًا في الوقت ذاته من احتمال تصعيد عسكري أكثر حدة، مع استمرار دول الخليج في نهج الحذر وتجنب المواجهة المباشرة.