قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل
قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة
نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
دعاء للميت مستجاب.. أفضل الأدعية للمتوفى بعد صلاة الفجر
سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية
بيجو لاندتريك.. الأسد الفرنسي يظهر بتصميم البيك أب
فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك
لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز
حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي
احتراما لأهالي الإسماعيلية.. محاميا دنيا فؤاد ينسحبان من الدفاع عنها
أذكار النوم مكتوبة كاملة.. أفضل الأدعية قبل النوم لتحصين النفس ونوم هادئ
سيجال 2026.. مواصفات أصغر سيارة كهربائية من BYD
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذكار النوم مكتوبة كاملة.. أفضل الأدعية قبل النوم لتحصين النفس ونوم هادئ

أفضل الأدعية قبل النوم
أفضل الأدعية قبل النوم
أحمد سعيد

أذكار النوم من أهم السنن النبوية التي ينبغي للمسلم الحرص عليها يوميا، فهي وسيلة عظيمة لـتحصين النفس، وطلب الحفظ من الله، وجلب الطمأنينة، لذا يبحث كثيرون عن أذكار النوم مكتوبة كاملة، لما لها من فضل كبير في الحماية من الشيطان، وجلب النوم الهادئ، وراحة القلب والعقل، وفي السطور التالية نعرض فضل أذكار النوم، وأهم الأدعية الصحيحة الواردة، وكيفية تطبيقها في حياتنا اليومية.

أذكار النوم للنوم الهادئ

المداومة على أدعية قبل النوم أحد اسباب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعين المسلم على بدء يومه بنشاط وإيمان وأفضل ما يقوله المؤمن قبل النوم هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

«بِاسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين». (مرة واحدة).

أذكار النوم مكتوبة

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).
«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)
«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)
سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة).

ماذا نقرأ في دعاء النوم؟

«يجمع كفيه ثم ينفث فيهما والقراءة فيهما‏:‏ ‏«‏قل هو الله أحد‏» و«‏قل أعوذ برب الفلق‏»‏ و‏«قل أعوذ برب الناس‏»‏ ومسح ما استطاع من الجسد يبدأ بهما على رأسه ووجه وما أقبل من جسده».

سورة البقرة: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ». [البقرة 285 - 286]
 آية الكرسى: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ». [البقرة 255] فضلها: أجير من الجن حتى يصبح. 

أذكار النوم لعلاج القلق والأرق

عن بريدة رضي الله عنه، قال‏:‏ شكا خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ ما أنام الليل من الأرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أويت إلى فراشك فقل‏:‏ اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي، عز جارك، وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت‏".

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات‏:‏ ‏"‏أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون‏".

أذكار النوم أذكار النوم مكتوبة أذكار النوم مكتوبة كاملة أذكار النوم للنوم الهادئ مكتوبة دعاء النوم أذكار النوم لعلاج القلق والأرق ماذا نقرأ في دعاء النوم ما هي أذكار النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

النادي الأهلي

تأجيل الملف.. مشاركة الأهلي الإفريقية مرتبطة بنتائجه في الدوري المحلي

ضياء العوضي

خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات

ترشيحاتنا

سامسونج

شاشة شبه خالية من الثنية ومفصلة أنحف .. هكذا تحاول سامسونج جعل Galaxy Z Flip 8 أكثر نضجًا

هيونداي ازيرا

أسعار مواصفات هيونداي ازيرا 2026 في السعودية

آيفون 18 برو

جزيرة ديناميكية أصغر تكسر «لعنة الأربع سنوات» في آيفون 18 برو

بالصور

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد