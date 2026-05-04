الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أستاذ قانون دولي : إدانة مصر للهجوم على ناقلة الإمارات رسالة حاسمة

رنا أشرف

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج العربي، وعودة المخاوف بشأن أمن الملاحة في الممرات الحيوية، جاء الموقف المصري سريعًا وحاسمًا تجاه الاعتداء على ناقلة النفط الإماراتية في مضيق هرمز، ليعكس بوضوح ثوابت السياسة الخارجية المصرية في دعم استقرار المنطقة وحماية شركائها الاستراتيجيين.

 هذا التحرك لم يكن مجرد إدانة دبلوماسية عابرة، بل رسالة سياسية وقانونية تحمل دلالات أعمق حول طبيعة العلاقات المصرية الإماراتية، وقدرتها على الصمود والتماسك في مواجهة الأزمات والتحديات المتصاعدة.

مهران: الموقف المصري الحاسم من الاعتداء على السفينة الإماراتية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن إدانة مصر الفورية والحاسمة للهجوم الإيراني على ناقلة النفط الإماراتية التابعة لشركة أدنوك في مضيق هرمز اليوم تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، مؤكداً أن التحديات الإقليمية المتصاعدة لن تؤثر على متانة العلاقات المصرية الإماراتية بل ستعززها.

الإدانة المصرية.. موقف قانوني وسياسي حاسم

وأوضح مهران لصدى البلد، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان بأشد العبارات الاعتداء السافر على الناقلة الإماراتية يعكس موقفاً قانونياً وسياسياً واضحاً، مشيراً إلى أن مصر شددت على أن استهداف السفن التجارية في الممرات المائية الدولية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية.

العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة استراتيجية راسخة

وأضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على أسس استراتيجية متينة تتجاوز التقلبات الإقليمية، موضحاً أن الإمارات استثمرت أكثر من 40 مليار دولار في مصر خلال السنوات الأخيرة وتعتبر من أكبر الشركاء الاقتصاديين، مشيراً إلى أن التنسيق الأمني والسياسي بين البلدين وصل لمستويات غير مسبوقة.

ولفت إلى أن الموقف المصري السريع من الاعتداء على السفينة الإماراتية يأتي في سياق التزام مصر الثابت بأمن دول الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً أن مصر تدرك أن استهداف السفن الإماراتية يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

التحديات الإقليمية تعزز العلاقات لا تضعفها

وأكد أن التحديات الإقليمية المتصاعدة بما فيها أزمة مضيق هرمز والحرب في إيران والتوترات الأمنية لن تضعف العلاقات المصرية الإماراتية بل ستعززها، موضحاً أن الأزمات تكشف عن حقيقة الشراكات الاستراتيجية وتميزها عن العلاقات السطحية.

وأضاف أن الموقف المصري الداعم للإمارات في هذه الأزمة يعكس رؤية استراتيجية مصرية واضحة بأن أمن الخليج العربي خط أحمر، مشيراً إلى أن مصر لن تتردد في الوقوف إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تهديدات خارجية.

القانون الدولي واضح.. الهجوم قرصنة وعدوان

ولفت إلى أن استهداف ناقلة أدنوك باستخدام طائرتين مسيّرتين يشكل عملاً من أعمال القرصنة البحرية بموجب المادة 101 من اتفاقية قانون البحار، مؤكداً أن المستشار الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش محق تماماً في وصفه بأعمال القرصنة البحرية.

مستقبل العلاقات.. شراكة لا تهتز

وشدد مهران بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الإماراتية بنيت على مدى عقود من التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية محصنة ضد أي محاولات للنيل منها، موضحاً أن التحديات الإقليمية ستزيد من التنسيق بين البلدين وليس العكس، مشيراً إلى أن مصر والإمارات تدركان أن وحدة الموقف العربي ضرورة حتمية لمواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة.
 

