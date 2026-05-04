قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم، عن قرار عاجل بتعليق جميع رحلاتها الجوية المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لثلاث وجهات رئيسية هي دبي والشارقة وأبوظبي، وذلك اعتبارًا من اليوم ولحين إشعار آخر.

أسباب تعليق مصر للطيران رحلاتها إلى الامارات

أوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي في ضوء مستجدات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبناءً على التعليمات الصادرة من السلطات المعنية بدولة الإمارات. وأكدت مصر للطيران أنها تتابع الموقف أولًا بأول على مدار الساعة من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC) لتقييم الوضع بالتنسيق مع سلطات المطارات المعنية.

إرشادات هامة للمسافرين

وناشدت مصر للطيران عملاءها ضرورة مراجعة حجوزاتهم قبل التوجه إلى المطار، وذلك من خلال قنوات التواصل التالية:

من داخل مصر: الاتصال بالخط الساخن 1717 من أي محمول أو الرقم الأرضي 090070000.

من خارج مصر: التواصل عبر الأرقام الدولية 97142306666+ أو 966122297777+.

إلكترونيًا: عبر الموقع الرسمي للشركة أو البريد الإلكتروني.

كما يمكن للركاب التوجه لأقرب مكتب بيع تابع لمصر للطيران أو التواصل مع الوكيل السياحي الخاص بهم لمتابعة تحديثات رحلاتهم.