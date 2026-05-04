بعد خروج عربة بضائع عن مسارها ببني سويف | عودة حركة القطارات لطبيعتها .. صور

عبر البث الحي من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تابع محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، إجراءات التعامل مع تداعيات خروج عربة قطار بضائع عن مسار جانبي بمزلقان الشاملة، وذلك بعيدًا عن خطوط ومسارات قطارات الركاب.

وتضمنت المتابعة الدفع بالمعدات والأوناش اللازمة، حيث تم التعامل الفوري مع الواقعة وسحب العربة وإعادتها إلى مسارها، مع تواجد مسؤولي الجهات المعنية من الأمن والمرور والحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ قد تلقى إخطارًا بخروج عربة قطار بضائع عن خط جانبي واصل بين محطة بني سويف وأحد المصانع، أثناء تفريغ حمولة بازلت لزوم أعمال إحلال وتجديد بالخط، ما أدى إلى خروج عجلة العربة عن القضبان وغلق المزلقان بشكل مؤقت.

تم فتح المزلقان وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، دون تأثير على حركة قطارات الركاب.

تواجد مع المحافظ بمركز السيطرة :السيد بلال حبش نائب المحافظ،و كامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.